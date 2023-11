SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tallulah Willis, uma das filhas de Bruce Willis, falou sobre o atual estado de saúde de seu pai. Em entrevista ao programa "The Drew Barrymore Show", nesta quarta-feira (8), ela destacou que, apesar dos desafios do diagnóstico de demência frontotemporal do ator, ele continua sendo a mesma pessoa amada por sua família.

"Ele é o mesmo, o que, nesse aspecto, acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir. Eu vejo o amor quando estou com ele, e é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", afirmou Tallulah.

A apresentadora questionou a herdeira do artista sobre a decisão da família de ser tão aberta em relação ao diagnóstico de seu pai. "Acho que tem duas razões. Por um lado, é o que somos como família, mas também é muito importante para nós espalhar a conscientização [sobre a doença]."

Ela revelou que a família tinha pouco conhecimento sobre a condição antes do diagnóstico de Willis. "E parte do que tem sido uma maneira muito bonita de me curar disso é me tornar uma espécie de 'arqueóloga' do mundo do meu pai, de suas pequenas bugigangas e objetos", completou ela.

A família do ator de Hollywood compartilhou publicamente o diagnóstico de demência de Bruce Willis em fevereiro por meio de um comunicado conjunto. Na ocasião, eles explicaram que "os problemas de comunicação são um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta" e destacaram que, embora a situação seja dolorosa, o diagnóstico claro proporcionou certo alívio.

Tallulah, 29, é a filha mais jovem de Willis e da atriz Demi Moore, com quem ele foi casado por 13 anos. O casal também é pai de Rumer e Scout. Após seu relacionamento com Moore, o ator casou-se com a modelo Emma Heming, com quem teve duas filhas, Mabel e Evelyn.