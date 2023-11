SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete joias que pertenceram a Hebe Camargo, avaliadas em quase R$ 3 milhões, foram furtadas em São Paulo. Os objetos, que agora pertenciam à empresária Lilian Gonçalves, teriam sido levados por uma ex-funcionária da atual dona dos itens. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (8), em nota enviada à Folha de S.Paulo.

De acordo com a investigação, um colar, um par de brincos e um broche já foram recuperados. "Uma mulher, funcionária do local, foi indiciada por furto com a qualificadora de abuso de confiança. Um homem foi identificado e sua participação no crime está sendo investigada. As diligências prosseguem pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros)", complementa a nota.

A atual administradora das joias é filha do cantor Nelson Rodrigues e comprou as peças após a morte da apresentadora, em 2012, em transação realizada com o filho dela, Marcello Camargo. Segundo Lilian, foram levados um conjunto de gargantilha e par de brincos de brilhantes, ambos no formato de estrela cadente (ou cometa); um anel de ouro branco que imita uma rosa; e outro par de brincos e anel em rubi vermelho, conforme apurado pelo G1.

Considerada a Rainha da Noite de São Paulo, Lilian Gonçalves revelou que fez a compra das joias em 2019, em entrevista ao programa Conversa com Bial. "Eu tinha fascinação pela Hebe Camargo e essas joias pertenciam a ela. Eu tive a oportunidade de adquirir e tinha certeza que a Hebe queria que ficasse comigo. O filho dela, Marcelo, sonhou que a mãe dele pediu para que ficasse comigo. Então, falei: 'é minha'", disse ela, na ocasião.