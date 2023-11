SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana em que diferentes mostras de cinema chegam às salas de São Paulo, a lista de lançamentos dos circuitos tradicionais não fica para trás. Nesta quinta-feira (9), sete filmes entram em cartaz na capital paulista, e dois outros estreiam excepcionalmente na próxima quarta-feira (15) -"How to Have Sex" e "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".

Entre os destaques lançados na quinta, estão "As Marvels", que une três super-heroínas em um único filme, e "Tia Virgínia", nacional que venceu sete das oito categorias a que foi indicado no Festival de Gramado deste ano.

*

A BELA AMÉRICA

A comédia acompanha a história de Lucas, um cozinheiro talentoso, de origem humilde, e América, uma estrela da TV que se candidata à presidência.

Portugal, Brasil, 2023.

Dir.: António Ferreira.

Com: São José Correia, Estevâo Antunes e Custódia Gallego.

14 anos

HOW TO HAVE SEX

Acompanha três adolescentes britânicas passando um feriado de verão juntas na Europa. Entre festas, boates e namoros, elas descobrem as complexidades da amizade e da sexualidade na adolescência. Excepcionalmente, estreia na próxima quarta-feira (15).

Reino Unido, Grécia, 2023.

Dir.: Molly Manning Walker.

Com: Finlay Vane Last, Mia Mckenna-Bruce e Shaun Thomas.

12 anos

JOGOS VORAZES - A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES

O novo filme da franquia conta uma história anterior à trilogia original. O longa acompanha o presidente Coriolanus Snow antes de sua chegada ao poder. Excepcionalmente, estreia na próxima quarta-feira (15).

Estados Unidos, 2023.

Dir.: Francis Lawrence.

Com: Aisling Franciosi, Peter Dinklage e Rachel Zegler.

12 anos

AS MARVELS

Em "Capitã Marvel", a super-heroína Carol Danvers recuperou sua identidade da tirania dos Kree e se vingou da Inteligência Suprema. Agora, um feitiço entrelaça seus poderes aos de Ms. Marvel e Kamala Khan, uma adolescente.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Nia DaCosta.

Com: Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

12 anos

MISSÃO ANTENA: UMA AVENTURA INTERGALÁCTICA

Nas férias de verão, o tímido Allan e seu vizinho obcecado por ETs encontram Luna, um ser de outro planeta que estuda humanos.

Dinamarca, 2022.

Dir.: Amalie Næsby Fick.

Livre

NINA - A HEROÍNA DOS SETE MARES

Sonhando em se tornar heroína, a ratinha Nina embarca em uma missão para salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon.

França, 2023.

Dir.: David Alaux, Eric Tosti e Jean-François Tosti.

Livre

SAMSARA - A JORNADA DA ALMA

O longa explora um conceito budista chamado bardo -que trata da transição entre a morte e a reencarnação. Nele, um monge adolescente lê para uma mulher idosa a fim de preparar essa passagem.

Espanha, 2023.

Dir.: Lois Patiño.

Com: Amid Keomany, Toumor Xiong e Simone Milavanh.

Livre

TIA VIRGÍNIA

Tia Virgínia é uma mulher de 70 anos que nunca se casou e nem teve filhos, e que foi convencida pelas irmãs a mudar de cidade para cuidar dos pais. O filme acompanha o dia em que ela se prepara para receber as irmãs para o Natal.

Brasil, 2023.

Dir.: Fabio Meira.

Com: Arlete Salles, Vera Holtz e Louise Cardoso.

TOLOS SÃO OS OUTROS

Na trama, o casal Marlena e Tomasz vive isolado em uma pequena cidade litorânea. A paz dos dois é abalada quando ela recebe o filho para morar com eles contra a vontade do parceiro.

Alemanha, Polônia e Romênia.

Dir.: Tomasz Wasilewski.

Com: Dorota Kolak, Lukasz Simlat e Tomasz Tyndyk.

18 anos