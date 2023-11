SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Medina lamentou a morte Luana Andrade na última terça-feira (7), alertando às mulheres sobre os riscos que a busca por corpos "perfeitos" pode trazer. Contudo, influencers e internautas criticaram o surfista pelo comentário, já que ele próprio costuma se relacionar com garotas que se encaixam em padrões de corpos magros e definidos.

"O mundo está surreal, gente. Principalmente vocês MULHERES. Esse padrão de corpos 'perfeitos' que é impossível de alcançar, exibidos no Instagram e na mídia, precisa acabar", escreveu ele. "Somos novos, temos várias maneiras de nos sentirmos bem, saudáveis, bonito(a)...Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens". Luana morreu após complicação em uma cirurgia de lipoaspiração.

Na internet, internautas não concordaram com o posicionamento de Medina. A ex-BBB Clara Aguilar pontuou: "O homem que só anda com mulher padrão e de corpo perfeito". A jornalista Julia Pitaluga comentou: "Ele e sua turma de parças são os primeiros a pegarem as mulheres mais padrão possíveis, lipadas, siliconadas com menos de 50kg". "Muita hipocrisia", completou.