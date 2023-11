SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três participantes será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (9). Yuri Meirelles venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

Henrique Martins, Jaquelline Grohalski e Yuri Meirelles foram indicados na votação desta terça-feira (7) e se enfrentaram no desafio do dia. Lucas já estava na roça por ter sido indicado em uma dinâmica especial do Poder da Chama.

Na prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (8), o trio precisou de habilidade e sorte. A primeira fase da prova era dividida em três etapas: em cada uma delas, o objetivo era encontrar no "Labirinto Aurora" com os produtos que faziam parte de uma mesa de lanche, do almoço e, em seguida, do churrasco. As imagens dos produtos estavam representadas em cards com cores específicas e os competidores precisavam colocá-los nas bancadas de cada estação. Nesta parte, Yuri ficou em primeiro, recebendo 150 pontos; Henrique em segundo, 100; e Jaquelline em terceiro, 50.

Após cumprir a missão, o trio seguia para a segunda fase: os peões eram desafiados em um teste de conhecimentos sobre os produtos da marca valendo pontos extras. Após o encerramento desta etapa, os peões ficaram com os placares: Yuri (250), Henrique (200) e Jaquelline (150).

Para fechar, a terceira e última fase exigia que o jogador escolhesse três cards dos produtos em sua bancada e revelasse quantos pontos cada um deles valia. Essa quantia era somada à pontuação do peão já conquistada durante todo o desafio. O participante que totalizasse mais pontos se tornava o novo Fazendeiro: Yuri foi o vencedor, por ter sido sorteado no desempate. Ele empatou com Henrique ao registrar 1050, enquanto Jaquelline atingiu 950.

O fazendeiro da semana terá o direito de mandar um peão diretamente para a roça na formação da próxima berlinda. A votação oficial da roça é realizada pelo site R7, e pede que o espectador escolha quem ele deseja que siga no reality.