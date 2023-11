SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O T4F, que organiza o Primavera Sound São Paulo, anunciou o contrato de 10 anos para a realização do festival, e a parceria de mídia com a Globo para a edição de 2023, com transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

O festival, criado na Espanha, terá sua segunda edição em São Paulo nos dias 2 e 3 de dezembro. The Cure, The Killers, Pet Shop Boys e Marisa Monte são algumas das atrações confirmadas.

Neste ano, o festival acontece no Autódromo de Interlagos, com quatro palcos.

A parceria com a Globo permitira entrevistas com alguns dos artistas antes e depois dos shows, além de cobertura ampla do festival.

A organização também anunciou protocolos anti-assédio, através da iniciativa "Nobody is Normal". Os palcos terão plataformas elevadas para pessoas com deficiência e audiodescrição.

O Primavera Sound teve origem em Barcelona em 2001. Hoje, o festival tem edições em Porto, Buenos Aires, Bogotá e Assunção. Em São Paulo, os ingressos para o evento variam de R$ 708 à R$ 2.400.