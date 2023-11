SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem é esse cara? De onde surgiu? Essa pergunta pode ser respondida agora. Após 52 anos, os fãs de rock têm algumas informações sobre o homem que aparece na capa de "Led Zeppelin IV", de 1971. O disco vendeu mais de 35 milhões de cópias e traz em seu repertório a clássica "Stairway to Heaven". Nunca se soube nada sobre o senhorzinho em questão.

A fotografia original, do final do período vitoriano, foi descoberta recentemente num álbum pelo pesquisador Brian Edwards. Agora, fará parte de uma nova exposição no museu de Wiltshire, na Inglaterra, que deverá começar no próximo ano.

Pesquisas indicam que o homem idoso de barba grisalha que com as mãos agarra um cajado que sustenta o feixe de gravetos em suas costas pode ser Lot Long (1823-1893), também conhecido como Lot Longyear, um artesão que instalava telhados de palha na cidade de Mere, no sudoeste de Wiltshire. Ele era viúvo e morava em uma pequena cabana em Shaftesbury Road.

A imagem foi tirada pelo fotógrafo e professor de fotografia Ernest Howard Farmer (1856-1944), que na época tentava capturar espírito das pessoas, aldeias e paisagens de Wiltshire e Dorset, bem como a rotina dos trabalhadores rurais.

"Led Zeppelin criou a trilha sonora que me acompanha desde minha adolescência, então eu realmente espero que a descoberta desta fotografia vitoriana agrade e divirta Robert, Jimmy e John Paul", disse Brian Edwards sobre os integrantes da banda.

Curiosamente, os próprios membros da Led Zeppelin pareciam não ter muita ideia da identidade do homem que estampava a capa. Foi o vocalista, Robert Plant, quem descobriu a imagem numa loja de antiguidades perto da casa do guitarrista Jimmy Page em Pangbourne, Berkshire, Inglaterra. Até então, a origem era um mistério.