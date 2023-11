SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudia Leitte será a atração de Carnaval do hotel de luxo Rosewood, em São Paulo, no dia 24 de janeiro de 2024. O tema do baile será "É da nossa natureza", e o evento pretende celebrar a "pluralidade da cultura brasileira" e as belezas naturais do país.

"Quando vocês estiverem sob o meu domínio, sob o meu comando, eu vou botar para lascar. A gente vai ter uma experiência inesquecível. A gente quer resgatar o aspecto lúdico da festa, do Carnaval, dar vazão às fantasias. Vou abrir meu Carnaval aqui. Vai ser lindão" disse Leitte em evento para convidados.

"Ainda que a gente não esteja no melhor momento, a gente tem um povo que merece ser celebrado".

Claudia Leitte, veterana em comandar a multidão de foliões carnavalescos, se mostrou entusiasmada com festa de axé. "A gente começa bonitão, de salto. Quando acaba, eu não sei como termina".

O Baile do Rosewood fará uma doação a Casa do Rio, ONG que promove o desenvolvimento humano e territorial sustentável entre os estados do Amazonas e de Rondônia.

O repasse irá viabilizar a construção da sede do Centro de Saberes da Floresta, na Amazônia, espaço de pesquisa para a promoção de ações sociais para as comunidades locais.