SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sétima roça de A Fazenda 2023 (Record) mexeu forte com o ânimo dos peões na sede.

No dia que encerrará a trajetória de Jaque, Lucas ou Henrique no programa, a berlinda foi o principal assunto entre todos os grupos da casa.

Ainda sobrou tempo para (mais uma) punição, alfinetadas e um pedido de namoro.

NADJA DETONA YURI APÓS DELEGAÇÃO DE TAREFAS

Após Yuri delegar as tarefas, Nadja o criticou. A peoa reclamou por ter ficado no cuidado das plantas, e não no trato dos animais.

Nadja: "Quando ele sabe que gosta, ele não coloca."

André: "Podia pedir para trocar comigo."

Nadja: "Ele nunca me dá animal, mesmo antes da treta. Ele não gostava de mim já. Ele falou: 'sei que você gosta dos animais, mas vai fazer as plantas'. Debochando."

LUCAS PEDE JAQUELLINE EM NAMORO

Na casa da árvore, Lucas pediu Jaquelline em namoro. No pedido, o peão relembrou que Rachel sempre apoiou os dois.

Jaquelline: "O que é isso?"

Lucas: "Eu vim pedir você em namoro."

Jaquelline: "Fui pedida em namoro."

Lucas: "Agora você tem que falar se você aceita ou não, por favor não fala 'não', não quero passar esse mico."

Jaquelline: "Sim."

Lucas: "Vai que você sai, não vou deixar você lá fora sozinha, não. Você está namorando, está comprometida, é o fim da safada."

Jaquelline: "Obrigada por tudo, por ter paciência."

CEZAR REITERA QUE RIVAL PODE SER ELIMINADA HOJE: 'FOGE DO QUE É JOGO'

Em papo com Tonzão e Yuri, dos Crias, Cezar sinalizou mais uma vez que imagina que Jaquelline possa ser eliminada.

"Eu acho que a casa está 70% melhor do que estava no começo do programa. Menos energia negativa, menos pessoas que realmente vieram aqui para gerar o caos desnecessário. As pessoas que estavam nessa mesma linha saíram. Hoje a gente tem uma casa muito mais de boa. Todo mundo se posiciona, não tem quebra pau violento, tudo com um certo limite e respeito. A única pessoa que tem aqui na casa ainda que passa do ponto na linha do jogo é a Jaque, do que é jogo, do que é uma ofensa pessoal, de maldade, que tenta levantar coisas ruins. Para mim, foge do que é jogo. O que é extra jogo, para mim, é uma coisa que você levanta meio que para tentar queimar alguém, prejudicar alguém, levantar militância que você não tem domínio para falar.", disse Cezar.

'SE A GENTE VOLTAR, VAI SER O TOMBO', DIZ LUCAS SOBRE ROÇA COM JAQUE

Jaquelline e Lucas refletiram sobre a sétima roça. Para o peão, se os dois ficarem, será "um tombo" para os demais participantes, que têm certeza de que um deles será eliminado.

Lucas: "Se a gente sair, ok. Mas, se a gente voltar, vai ser o tombo."

Jaquelline: "É, eles fizeram de tudo para nós dois sentarmos lá [no banco da roça]."

LILY CAUSA PUNIÇÃO NOVAMENTE

Em menos de 24 horas, Lily causou uma nova punição.

A peoa, que está na Baia, entrou no banheiro para procurar álcool em gel. Após entrar no ambiente da sede, a sirene da punição tocou.

"Para os moradores da Baia, a circulação da área da sede fica liberada durante o dia até o toque de recolher. Porém, os moradores da Baia são proibidos de usar os reservados da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa", avisou a produção.

Com o descumprimento da regra por Lily, os peões ficarão 48 horas sem piscina, ofurô e ducha.