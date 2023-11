ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-atacante de clubes como Internacional, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Palmeiras, Alecsandro Barbosa, 42, é o novo contratado da Globo. Ele vai atuar como comentarista em programas e transmissões de futebol.

Alecsandro vai atuar principalmente nas transmissões geradas de São Paulo para o SporTV, canal esportivo da Globo. De início, para pegar experiência, Alecsandro estará em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

O ex-atleta conversava com a Globo desde o mês passado. Assim como o irmão, Richarlyson Barbosa, que também atua como comentarista na Globo, o ex-jogador gravou testes para avaliação interna antes de sua contratação ser efetivada.

Alecsandro teve carreira extensa no futebol. Começou a carreira no Vitória (BA) em 2001, onde ficou até 2005. Depois, passou por Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Coritiba.

Além de clubes brasileiros, teve uma passagem pelo Sporting, de Portugal. Entre os títulos que conquistou estão a Copa do Brasil de 2011, a Libertadores de 2013 e o Campeonato Brasileiro de 2016.

O ex-jogador encerrou sua carreira em 2022, no Primavera, time das divisões inferiores do futebol de São Paulo. Antes de fechar com a Globo, ele atuou em campeonatos de futevôlei representando a Ponte Preta, time para o qual torce desde criança.