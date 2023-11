SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (8), passageiros a bordo de um voo da GOL com destino ao Rio de Janeiro foram surpreendidos ao notar que os comissários de bordo estavam usando gravatas idênticas às da famosa banda RBD. O grupo musical se apresenta na cidade nesta quinta-feira (9).

Um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais mostra os comissários de bordo exibindo o acessório integrante do uniforme da fictícia Elite Way School, em que é ambientada a trama da novela "Rebelde" .

Em resposta a essa ação, a GOL emitiu uma nota explicativa, revelando que o episódio foi uma iniciativa "espontânea" de um dos chefes de cabine do voo 1090, partindo de Guarulhos. A empresa destacou que a intenção era "interagir com os fãs que estavam a caminho de realizar o sonho" de assistir à apresentação do grupo.

"A companhia valoriza este gesto e acredita que ações como esta fazem da experiência de voar algo ainda mais especial", afirmou a empresa, na nota oficial enviada à Folha de S.Paulo. "A singela homenagem a um grupo que estava a bordo deste voo ficará lembrada como mais um exemplo da cordialidade de nossos tripulantes."

Durante a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, os funcionários adotaram uniformes temáticos em tons verde e amarelo, inspirados em um design criado internamente.