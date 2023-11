SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 10, o diretor de TV Roberto Manzoni, mais conhecido como Magrão, aos 74 anos.

Ele esteve à frente de alguns dos programas de auditório mais populares entre as décadas de 1970 e 2000, como Viva a Noite e Domingo Legal, atrações exibidas pelo SBT sob o comando de Gugu Liberato. A causa da morte não foi informada.

Magrão começou a carreira ao lado de Silvio Santos, quando dirigiu o programa Domingo no Parque, transmitido entre 1977 e 1988. Já no Domingo Legal, o diretor foi responsável por bater a audiência do Domingão do Faustão, atração comandada por Fausto Silva e exibida na Globo na mesma faixa de horário.

Em 2003, Magrão se demitiu do programa ao perder a liderança de audiência para Faustão. Ele já estava insatisfeito com os cortes de quadros mais apelativos, depois de uma campanha contra a baixaria na televisão chamada Quem Financia a Baixaria É Contra a Cidadania.

Na época, o Domingo Legal passou a investir também em conteúdos mais jornalísticos e exibir menos quadros musicais. Sua demissão ocorreu pouco antes de uma falsa entrevista com integrantes do PCC comandada por Gugu. Depois de 20 dias de afastamento, Magrão voltou ao SBT por insistência de Silvio Santos.

Nos anos 2000, Magrão passou pela Band, onde atuou no Jogo da Vida, programa de Márcia Goldschmidt. Em 2005, ele estreou como apresentador do Poderoso Magrão na TV Gazeta, mas saindo da emissora pouco tempo depois para se candidatar a deputado federal.

Dois anos depois, voltou ao SBT e liderou a reestreia do programa Silvio Santos. Nas redes sociais, Celso Portiolli, que nos últimos tempos comandava o Domingo Legal, homenageou o amigo com uma postagem nas redes sociais.

"Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão neste momento difícil", escreveu Portiolli.