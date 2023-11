SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Pixar divulgou, nesta quinta-feira, dia 9, o primeiro trailer da aguardada sequência de "Divertida Mente", uma das animações mais celebradas do estúdio, lançada em 2015.

Por enquanto chamado simplesmente de "Divertida Mente 2", ou "Inside Out 2", no original em inglês, o filme deve chegar aos cinemas no ano que vem, mas ainda não há data exata definida. O anúncio ocorreu em meio a turbulências na Disney, durante um evento com investidores comandado pelo CEO Bob Iger.

Nele, Iger admitiu que o estúdio errou a mão em produções recentes e que, passado um período de ajustes, ele agora deve começar sua reconstrução. A animação da Pixar, que em seu lançamento gerou US$ 857 milhões de bilheteria e foi aclamada por público e crítica, é uma das grandes apostas para esse novo momento.

Dirigido pelo estreante em longas Kelsey Mann, que fez o curta de "Monstros S.A." "Central da Festa" e trabalhou no departamento de animação de desenhos como "A Mansão Foster para Amigos Imaginários", "Divertida Mente 2" vai apresentar ao público novas emoções.

Se o primeiro filme mostrava como a cabeça de uma garotinha funcionava, com Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo guiando suas ações, a sequência vai pôr em cena personagens como a Ansiedade, que terá voz de Maya Hawke e foi revelada já no trailer.

A expectativa é que emoções como a inveja, o tédio e a vergonha se juntem à história, agora que a protagonista Riley atingiu a adolescência, segundo indica o final do trailer. Escrito por Meg LeFauve, do primeiro "Divertida Mente", o roteiro vai mostrar uma mudança total na personagem conforme ela chega à puberdade.

Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black devem repetir os papéis de Alegria, Tristeza e Raiva, enquanto Bill Hader e Mindy Kaling devem ser substituídos como Medo e Nojinho. Diane Lane é outro do elenco de vozes que retorna, como a mãe de Riley.

"Divertida Mente" ganhou o Oscar de melhor animação em 2016 e foi indicado ainda em roteiro original.

