SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo mexicano RBD chega a São Paulo para sua série de shows nostálgicos neste domingo (12) e segunda (13) no estádio do Morumbi.

A banda retoma sua trajetória interrompida em 2009 com sua "Soy Rebelde Tour", sequência de apresentações que já passou por países como Estados Unidos, Chile e Colômbia. Só há ingressos disponíveis para a apresentação da segunda, na cadeira superior e do tipo inteira, por R$ 560.

É comum que o público tenha algumas dúvidas sobre como se preparar para as apresentações, como meios de transporte até o local, portões para cada área, o que pode ou não ser levado e como se proteger da chuva ou do calor.

Confira, abaixo, um guia de como assistir ao show dos artistas no estádio.

*

Como chegar

O metrô é uma das formas mais fáceis de se chegar ao Estádio do Morumbi, que fica na praça Roberto Gomes Pedrosa, 1. A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi, da linha amarela, que fica a cerca de 20 minutos de caminhada. Ela tem quatro acessos: na av. João Jorge Saad, 9; na av. Jacob Salvador Zveibil, 50; na av. Francisco Morato, 2.585 e na av. Francisco Morato, 2.428.

O horário dos shows da banda, que começa às 20h, permite que o público chegue à estação do metrô antes de seu fechamento, à meia-noite, após a apresentação.

Outra opção de quem vai assistir é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das 12 linhas que chegam ao estádio (5119-10, 647A-10, 775F-31, 775F-10, 809J-10, 807M-10, 746H-10, 807J-10, 647P-10, 756A-10, 5119-22 e N742-11). É importante, entretanto, acompanhar o site para verificar possíveis atualizações nas rotas em alguma das datas.

A dica é planejar com antecedência a saída de casa, já que o trajeto pode ficar mais demorado por causa da movimentação no entorno do estádio.

Onde estacionar

Quem for às apresentações com veículo próprio tem algumas opções para deixar o carro. Há ao menos três estacionamentos oficiais com 50 vagas sem reserva antecipada ?um na praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, e outros dois na av. Jules Rimet, nos números 300 e 408.

O estádio ainda lista outra opções particulares próximas em seu site.

O que não levar

Não é permitida a entrada com itens como câmeras ou filmadoras profissionais com lente destacável ou go-pros; cartazes, bandeiras e faixas; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; papel em rolo, jornais ou revistas; copos de vidro ou qualquer embalagem e correntes e pingentes entre outros.

A lista completa de itens proibidos pode ser acessada um dia antes do show no perfil do Instagram da Live Nation, que produz os shows.

Por onde entrar

O público pode entrar a partir das 16h no estádio e os dois shows estão marcados para começar às 20h.

O estádio tem 12 entradas, por isso é importante conferir o número do portão do setor para não haver confusões ?essas informações ainda devem ser publicadas nas redes sociais da Live Nation.

E se chover ou fazer muito calor?

Como guardas-chuvas são barrados na entrada, a alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na frente do estádio, onde o preço é mais salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e outras bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares.

No caso do calor forte, o público pode se proteger com chapéus, bonés, óculos escuros e protetor solar.

Dá para comer lá dentro?

Quem quiser levar lanches, sucos ou água, deve consumi-los até a entrada do estádio. Existem, também, restaurantes, food trucks e ambulantes na parte externa do estádio. Dentro, há alternativas oficiais da organização, um pouco mais caras.