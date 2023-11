SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Brasileira do Livro, que organiza o prêmio Jabuti, desclassificou a obra "Frankenstein" da disputa por melhor ilustração do ano.

A indicação causou polêmica porque o designer selecionado como semifinalista, Vicente Pessôa, usou ferramentas de inteligência artificial para criar as cerca de 50 artes que ilustram a edição do Clube de Literatura Clássica do romance de Mary Shelley.

"As regras da premiação estabelecem que casos não previstos no regulamento sejam deliberados pela curadoria, e a avaliação de obras que utilizam IA em sua produção não estava contemplada nessas regras", justificou a organização.

A CBL adiciona que o uso de inteligência artificial ainda será objeto de discussão, "em razão dos princípios de defesa dos direitos autorais", para as próximas edições da premiação.