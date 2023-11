SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A A24 está desenvolvendo um filme sobre o empresário Elon Musk, dono das empresas Space X e X, o antigo Twitter. De acordo com o portal americano Variety, o diretor Darren Aronofsky, de "A Baleia" e "Réquiem para um Sonho". O longa vai partir da biografia autorizada escrita por Walter Isaacson, que já teve outro de seus livros, "Steve Jobs", adaptado para as telas.

De acordo com a Varitey, estúdios e cineastas disputaram os direitos do livro, mas o maior lance foi da A24. Aronofsky é conhecido por seu estúdio surreal. Em 2011, ele foi indicado ao Oscar por "Cine Negro", filme que rendeu o prêmio de melhor atriz para Natalie Portman. Neste ano, encaixou o ator Brendan Fraser" na competição pelo prêmio de melhor ator com "A Baleia".

Isaacson é ex-chefe da CNN e da revista Time e um jornalista e historiador com décadas de trânsito nas altas esferas de poder dos Estados Unidos. Em sua obra, apresenta Musk como um anarcocapitalista hipercompetitivo, pai fisicamente presente e emocionalmente ausente de dez filhos, um homem workaholic, messiânico e desconhecedor da empatia.