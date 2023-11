SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia Mundial do Churros, comemorado neste sábado (11), celebra uma sobremesa de origem espanhola -feita com farinha de trigo, água, açúcar e canela-, que conquistou o paladar dos brasileiros. Com massa frita e recheios diversos, a iguaria se tornou um sucesso entre crianças e adultos.

Na capital paulista, existem várias formas de saborear esse doce: seja no formato tradicional, como um cilindro, ou em criações mais inovadoras. A sobremesa pode ser acompanhada por frutas ou até mesmo por sorvetes. A seguir, confira cinco opções para explorar a diversidade de receitas e sabores de churros.

Churros dos Brothers

A casa de churros conta com uma cozinha elaborada para a produção dos doces e motoboys para a entrega de pedidos. Os destaques são os churros espanhóis, em formato de palitos, que recebem duas opções de acompanhamento, a partir de R$ 17. Os sabores tradicionais incluem doce de leite, chocolate, leite Ninho, Moranguete e Nutella. As opções gourmet permitem que o cliente escolha o sabor da massa e até dois sabores diferentes (um para cobertura e outro para o recheio). A cada dez pedidos pelo Yooga Delivery, o comprador ganha um churros espanhol com Nutella em sua próxima compra.

Av. Manoel Alves Soare, 350, Parque Colonial, região leste, @churrosdosbrothers

R. Jequirituba, 1.666, Parque América, região sul, @churrosdosbrothers

DamaC

Com massa artesanal, o Churros DamaC propõe inovações em seus produtos. O menu recebe sabores diversificados: banana split, fondue e chocolate com chantilly e morango. Por R$ 15, o cardápio ainda possui opções salgadas de carne seca, pizza, calabresa, bacon e frango, além de agridoces, como queijo com goiabada e chocolate com cream cheese.

Av. Lins de Vasconcelos, 1194, Cambuci, região central, @churros_damac

Dolcis Churros

A churreria é reconhecida pelas unidades de churros espanhóis, sem recheio, moldados em formato de coração, que custam a partir de R$ 22. É possível escolher um tipo de cobertura doce para acompanhar, dentre as opções de brigadeiro, doce de leite, bicho de pé ou Nutella. O local também oferece sabores gourmet, como sensação, misto (chocolate e doce de leite) e goiabada. Os toppings incluem granulado, amendoim, coco em flocos, paçoca e confeitos coloridos.

R. Mogeiro, 607, Vila Perus, região oeste, @dolcischurros

Lillidee Churros

Os cones de churros são o destaque da casa, que teve sua primeira unidade física inaugurada neste mês na região sul de São Paulo. O cardápio conta com cones nos sabores tradicional, red velvet e Oreo e são acompanhados por sorvete. Também existe uma versão com bolo cremoso de chocolate belga, creme de leite ninho e KitKat, além de caixinhas como mini churros. As sobremesas custam a partir de R$ 19 e os combos variam entre R$ 38 e R$ 99.

Alameda dos Guainumbis,50, Saúde/Planalto Paulista, região sul, @lillideechurros

The Boinas

Desde 2016, o The Boinas oferece churros, lanches e milk shakes veganos. Em comemoração ao Halloween, existem opções especiais, que ainda estão no cardápio, como o churros cósmico (massa preta com carvão vegetal ativado, recheio de creme de avelã e cobertura de uva roxa com brilhos comestíveis) e o enfeitiçado (massa preta, recheio de doce de leite e cobertura de maçã verde). O cliente também pode experimentar uma tortinha de banoffee ou morango com massa de churros ou uma barca com sabores sortidos. Em algumas sextas, acontecem rodízios de churros por R$ 59,90. Mais detalhes são divulgados nas redes sociais e o pagamento acontece de forma antecipada.

Rua Cardeal Arcoverde, 1761, Pinheiros, região oeste, @theboinas