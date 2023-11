ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (11) a pedagoga e diretora de estilo Suely Iódice, sogra da apresentadora Adriane Galisteu, que comanda o reality A Fazenda 15, na Record. Por conta do acontecido, Galisteu não irá mais participar do Teleton, realizado neste fim de semana no SBT.

A informação foi confirmada pela assesoria de imprensa de Adriane em nota enviada à Folha de S.Paulo. "É com profundo pesar que a PassCom assessoria informa que hoje, 11 de novembro, pela manhã, faleceu Suely lódice, sogra da apresentadora Adriane Galisteu", afirma a nota.

"É um momento triste para toda a família e amigos, agrademos todo o carinho e pedimos compreensão nesse período de luto e recolhimento no qual a agenda da apresentadora ficará suspensa", diz o comunicado oficial.

Galisteu continuará aparecendo apenas na Record, nas edições deste sábado e domingo do reality, porque elas já estão com as cabeças previamente gravadas pela apresentadora, que folga durante o fim de semana.

Suely era formada em pedagogia pela USP e exerceu a profissional por quatro anos. Ela trabalhou como diretora de estilo na Iódice, grife fundada em 1987 pelo marido dela, Valdemar Iódice. Galisteu é casada com Alexandre Iódice, um dos filhos do casal.