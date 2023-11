SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por diversos trabalhos na Globo, o ator Stepan Nercessian previu a queda de rendimento que o Botafogo teria no Campeonato Brasileiro em agosto, durante entrevista a um podcast.

Na época, o Fogão tinha 14 pontos de vantagem para o segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras. Atualmente, o time está empatado com 59 pontos com Grêmio e o clube verde paulista na liderança. Ele segue na ponta pelos gols feitos.

Stepan afirmou que conhecia o histórico do Botafogo e só iria comemorar o possível título quando ele fosse sacramentado de uma vez por todas.

"Agora que eu estou com medo. Agora é que entra a síndrome do Botafogo. Não quero nem pensar. 14 pontos é pouco. Perde quatro...", e então, balançou a cabeça negativamente, como quem não queria acreditar.

Quando o apresentador do podcast perguntou rebateu ao dizer que os outros "podem perder", o ator novamente respondeu. "E eles podem ganhar também. Você acha que botafoguense, mesmo, de verdade, acha que já está ganho? Esse campeonato?", afirmou.

Foi o que aconteceu, de fato. A última vitória do Botafogo foi em 14 de outubro. Após isto, foram um empate e quatro derrotas, duas delas bastante marcantes.

Dois tropeços de 4 a 3, para o Palmeiras e para o Grêmio. A última delas culminou na queda de Lúcio Flávio do comando da equipe. Tiago Nunes será seu substituto.