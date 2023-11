SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix, gigante do streaming, chegou ao mês de outubro com uma vantagem ainda maior de audiência em relação a suas concorrentes, com 4,3% do público. Os dados foram divulgados pelo site NaTelinha, a partir do balanço mensal feito pelo Kantar Ibope em relação à audiência de TV, streaming, incluindo também redes socais, no Brasil.

A Netflix teve um aumento de 0,1% em relação ao mês de setembro --o que amplia a diferença em relação ao segundo lugar no streaming, o Globoplay, que tem 1% da audiência. O público do serviço nacional não aumentou nem diminuiu em relação ao mês passado. A Netflix empata com o TikTok, também com 4,3%.

A televisão aberta ainda concentra 61,6% do público, seguida da TV paga com 9,3%. O YouTube, gratuito, por sua vez, concentra 17,3% do público.

Outra empresa que também se manteve estável foi o Prime Video, que ficou com 0,8%. O HBO Max e a Disney+ apareceram empatados com 0,3% cada, seguidos do Star+, com 0,2%.