SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento de Taylor Swift, 33, com o jogador de futebol americano Travis Kelce, 34, vai de vento e popa. Tanto que a cantora aproveitou a ida dele a Buenos Aires, onde ela faz shows de sua turnê que chegará em breve ao Brasil, para apresentá-lo ao pai, Scott Swift, 71, segundo o Daily Mail.

Foi durante um jantar no restaurante Elena, do hotel Four Seasons, onde ela está hospedada na capital argentina. Segundo funcionários do estabelecimento contaram ao tabloide britânico, Scott parecia relaxado durante o encontro. Taylor já conhecia os pais do namorado, Donna e Ed.

Um vídeo de Taylor e Travis chegando de mãos dadas para o jantar, inclusive, viralizou neste sábado (11). Eles foram aplaudidos de pé pelos fãs que estavam comendo por ali. Demonstrando timidez, a cantora sorriu e cumprimentou os presentes com um "olá", em espanhol.

O atleta chegou à Argentina na manhã da própria sexta-feira, após comparecer a um evento de caridade do colega de time Patrick Mahome na noite anterior. Ele foi para acompanhar a apresentação que ela faria naquela noite, mas que precisou ser adiada para domingo (12) por causa da chuva.

Segundo a coluna Page Six, do jornal americano The New York Post, Travis planeja assistir a pelo menos um show da cantora no país antes de voltar aos Estados Unidos para treinar. O time dele, o Kansas City Chiefs, joga no dia 20 contra os Philadelphia Eagles.