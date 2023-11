SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann, 42, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa. O fato ocorreu no sábado (11) durante a ida dela à delegacia central de Itu (no interior de São Paulo), onde o casal mora, após a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga entre eles.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirma que os fatos serão investigados pela polícia da cidade, mas diz que os detalhes serão preservados por conta de sua natureza. No boletim de ocorrência, porém, a apresentadora do Hoje em Dia (Record) narra sua versão do que aconteceu.

A briga teria começado por volta das 15h30, quando Hickmann conversava com o filho de ambos na cozinha de casa. Correa não teria gostado do conteúdo da conversa e iniciou uma discussão, assustando o garoto de 10 anos, que saiu correndo do ambiente.

Conforme o relato contido no BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

Mais cedo, a apresentadora divulgou uma nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou, após ser descoberta pela imprensa local. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Procurado pelo Folha de S.Paulo, Alexandre Correa não respondeu aos pedidos de entrevista para comentar o fato. Ao portal Léo Dias, o empresário classificou a notícia como "fantasiosa". "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", afirmou.