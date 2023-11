SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears publicou, em seu Instagram, uma foto de quando encontrou Taylor Swift pela primeira vez, durante sua turnê "Oops!... I Did It Again Tour", em 2003, três anos antes de Swift lançar seu álbum de estreia.

Na legenda, Spears lembrou que, na época do primeiro registro, um amigo seu bateu em seu camarim dizendo que uma menina chamada Taylor gostaria de entrar e cantar uma música para ela. "Ela entrou e cantou uma linda canção com seu violão. Eu fiquei chocada e a achei inacreditável", escreveu.

"Tiramos uma foto e ela se tornou a cantora pop mais icônica da nossa geração. Legal que ela toca em estádios, e que eu prefira assistir a seus vídeos a qualquer filme. Ela é fabulosa! Girl crush", completou a americana sobre Swift.

A foto, acompanhada de uma segunda imagem das duas em 2008, quando Swift já estava em seu segundo trabalho, "Fearless".