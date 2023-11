SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra seu marido, Alexandre Correa, na tarde de sábado (11), em Itu, internautas passaram a coletar momentos em vídeo em que o empresário teria sido grosseiro com a apresentadora.

Hickmann foi à delegacia após uma briga entre o casal, na qual Correa teria ameaçado dar cabeçadas nela e também teria prendido seu braço em uma porta.

No Instagram, por exemplo, circula um compilado de momentos do casal. Em um deles, gravado por ela, o marido chama Hickmann de "geringonça de mulher". Em outro, em uma gravação com pessoas em volta, ele aponta o dedo para ela, que fala para ele não brigar com ela.

Em seu Instagram, Correa se pronunciou sobre o acontecido e chamou a situação de um caso isolado depois de negar a situação num primeiro momento.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse. "Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

Mais cedo, a apresentadora divulgou nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que enviou mensagens de apoio pelas redes sociais. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".