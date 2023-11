SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, fãs que não conseguiram comprar ingressos para a "The Eras Tour", turnê internacional da cantora e compositora norte-americana Taylor Swift, ainda podem escutar suas músicas ao vivo em novembro -mesmo mês de seus shows no Brasil. Essa é a proposta do Candlelight, concerto à luz das velas, que homenageará a artista no Teatro B32, na região oeste da cidade.

Nos dias 16/11 e 24/11, às 21h, acontecem apresentações que buscam unir músicas clássica e contemporânea, comandadas pelo Quarteto de Cordas - Monte Cristo. Os musicistas incluem grandes sucessos da vencedora de onze Grammy Awards no setlist, como: "Love Story", "cardigan", "Blank Space", "Enchanted", "Anti-Hero" e "Lover". Em 2024, o tributo a Taylor Swift ocorre no dia 11 de janeiro.

As canções escolhidas fazer parte da discografia de artista, que conta com os álbuns: "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "folklore" (2020), "evermore" (2020) e "Midnights" (2022), além de versões já regravadas.

O projeto Candlelight surgiu em 2019, nas cidades de Nova York, Madri e Paris e se espalhou por mais 87 cidades. No Brasil, os eventos ocorrem em teatros do Rio de Janeiro e São Paulo, além de Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Fortaleza, por exemplo. No país, já foram realizadas 350 apresentações, que propõem um ambiente intimista com a iluminação do palco repleta de velas elétricas com lâmpadas de LED.

Na capital paulista, os ingressos para "Candlelight: Tributo a Taylor Swift" estão disponíveis no site da produtora Fever a partir de R$ 110 (inteira), na zona C, e variam até R$ 210, na zona vip. A abertura de portas se dá 30 minutos antes do espetáculo e não permite a entrada do público após o início do evento.

CANDLELIGHT: TRIBUTO A TAYLOR SWIFT

Quando 16/11/2023

Onde Teatro B32, av. Brig. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, região oeste

Preço A partir de R$ 110

Classificação 8 anos

Link https://feverup.com/m/137141