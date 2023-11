SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (13) para compartilhar uma mensagem que, aos olhos dos seguidores, pareceu ser uma suposta indireta ao surfista Pedro Scooby, pai dos três filhos do casal. O post surgiu logo após o cancelamento da audiência, que ocorreria nesta manhã, do processo movido pelo surfista contra Piovani em Portugal.

Na publicação, realizada nos stories do Instagram, a modelo compartilhou um pensamento: "O melhor que um pai pode fazer pelo seu filho é respeitar a mãe dele. Não adianta dizer que ama o filho e maltratar a mãe que cria ele". Ela concluiu a mensagem com um questionamento direto, em uma legenda: "Estão anotando?"

Antes desse story, Piovani dirigiu-se aos seus seguidores em vídeos, alertando sobre a realidade da criação dos filhos, contrastando-a com as representações idealizadas nas redes sociais. A artista destacou que criar filhos é um desafio que envolve sacrifícios e momentos menos glamorosos: "Criar filho dá trabalho, dá olheira, dá cabelo branco, dá exaustão, dá noites de sono mal dormidas, insônia. Então, se liguem."

Enquanto isso, Scooby compartilhou fotos em seu perfil no Instagram mostrando momentos cotidianos com os filhos Dom, Liz e Bem, como acordá-los e levá-los para a escola. O surfista havia iniciado uma ação legal contra a ex-mulher no início do ano, após Piovani expor conflitos relacionados à criação dos filhos nas redes sociais.