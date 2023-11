SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O início da nona semana na sede de A Fazenda 2023 (Record) foi pautado por dois assuntos: a formação da oitava roça, que acontece nesta terça-feira (14) e a repercussão da dinâmica de discórdia gravada neste domingo (12).

Além disso, os peões voltaram a tomar punições -sim, no plural.

Um dos grupos ainda tentou adivinhar a formação de roça e rolou também um mini bate-boca entre aliados.

PERRENGUE NO TRATO

Lily passou apuros nos cuidados com os porcos. A famosa ficou suja de lama durante o trato e reclamou que Yuri estava demorando para ajudá-la.

"Será que se eu falar 'porquês' com eles, eles me ouvem? Aiii [gritou]. Gente, por favor, para. Vai ser horrível, vamos entrar. Olha, briga na lama. Pensa numa pessoa que realmente se joga no trabalho. Olha só como vocês estão, vou ter que dar banho em vocês. Não sei como botar eles ali dentro. Será que tenho que ir na oficina? Não pode pegar eles porque eles ficam nervosos, estou toda imunda. Vou na oficina hablar. Yuri está demorando dois anos e meio para vir", disse a peoa.

PAIOL TENTA ADIVINHAR ROÇA

Na casa da árvore, o Paiol conversou sobre a formação da próxima roça. Os Paioleiros refletiram sobre o Resta Um e a indicação do Fazendeiro.

Shay: "Se a Márcia puxa o Sander, começa o Resta Um pelos Crias e não tem a Márcia para o Tonzão."

Cezar: "P*rra, vamos fazer isso então, car*lho."

Shay: "O que a gente está falando é a melhor opção. E outra coisa, ainda tem uma possibilidade de o Tonzão salvar o André. Acredito que essa opção pode acontecer."

Cezar: "Sim, mas se acontecer, aconteceu."

Shay: "Essa semana, a gente tem que contar que pode ir para a roça."

Cezar: "Tonzão vai salvar André. Brigou com o Rada esta semana, brigou com Shay..."

Shay: "Foi intencional, ele está fazendo todas as brigas [de forma] intencional. Do nada ele levanta uma coisa contra mim e Radamés... óbvio, porque ele não queria ter esse peso na consciência: 'pô, não mandei para cá, mandei para André que me botou na roça'. O que ele está fazendo? Ele está se aproximando de André, criou uma rixa à toa e está tudo bem. Não estou aí para dar para trás para ninguém. Eu vou para cima. Se cara quer vir, deixa que eu vou para cima pesado, vou quebrar ele, do mesmo jeito que fiz ontem."

Antes de Alicia chegar, Black e Shayan definiram que o Fazendeiro Yuri deve indicar Jaquelline à roça. O ex-BBB pontuou que Alicia deve escapar do voto dos Crias e o ex-Casamento às Cegas salientou que Nadja deve estar na mira do grupo.

IRRITADO, CEZAR SE EXALTA COM ALIADOS

Cezar Black se irritou com os aliados e pediu para falar sua opinião. O peão disse que Shayan a Alicia são suas prioridades no jogo.

Cezar: "Espera aí, eu deixei vocês dois falarem..."

Shay: "Senta aí."

Cezar: "Eu estou sentado. Deixei vocês falarem e não interrompi em momento nenhum. Agora vocês deixam eu acabar a p*rra do meu pensamento."

Shay: "Está bom, acaba."

Cezar: "Cala a boca e deixa eu falar. Márcia [chamou Shay pelo nome da peoa por ficar interrompendo sua fala]! Shay, deixa eu falar. Que inferno, brother. Deixa eu falar, não respeitei você? Fala da mulher e faz a mesma coisa."

PUNIÇÕES

Lucas e WL tomaram punições no dia.

WL está no trato das aves e, para os peões da sede, demorou para cumprir sua obrigação com o animal. O alarme tocou e indicou mais uma punição. Com isso, Tonzão disparou: "Terceiro toque, desce lá, W". O peão pediu desculpas pela punição.

Por isso, os participantes ficarão 24 horas sem academia.

Horas depois, Lucas escovou os dentes na pia da sede, mas estava na Baia e, por isso, a casa toda foi punida. Percebendo seu erro, o ex de Jojo Todynho pediu desculpas para os confinados.

A sede foi punida com 24 horas sem água encanada.

KALLY CHOROU APÓS SER IGNORADA

Kally Fonseca desabafou com Alicia e chorou enquanto contava ter sido ignorada por Tonzão.

Alicia: "O clima tá pesado na casa. Mas as pessoas tão mostrando quem elas são. E é isso, o Brasil decide quem fica aqui, quem eles quiserem."

Kally: "Eu peguei o celular, aí tava brincando, filmando. Falei: 'Ton vai brincar agora'. Ele nem olhou no celular. Totalmente prepotente, arrogante."

Alicia concordou com ela: "Ele ala que ele é o paizão, não sei o quê, mas fui atacada por ele. Cada um tem seu posicionamento."

Kally desabafou com a amiga: "Eu acordei de manhã na maior felicidade, e o povo com a energia pesada!".

"Por isso que a gente tem que meditar, rezar, pedir a Deus sabedoria e discernimento", disse ainda Alicia.