SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho abordou a disparidade na repercussão de casos de violência contra mulheres, destacando a prevalência de atenção midiática nos incidentes envolvendo mulheres brancas em comparação com as experiências das mulheres negras. No centro de sua argumentação, Jojo citou o exemplo de Patricia Ramos, que denunciou o ex-marido, Diogo Vitório, por violência doméstica.

No vídeo compartilhado, nesta segunda-feira (13), Jojo Todynho contextualiza sua visão, utilizando o caso de Ana Hickmann como um exemplo. "Aconteceu com a Ana Hickmann foi um grande aprendizado para vocês entenderem que a vida não é uma margarina e para vocês pararem de acreditar e idealizar tudo que veem por aí. Engraçado que a questão da Ana reverberou de uma forma surreal e da Patrícia não", disse ela. Para nós, mulheres negras, as coisas são muito mais difíceis. 'Ah, Jojo, você se justifica? Porque eu tenho que me justificar. Acordem pra vida, eu sou uma mulher preta."

Jojo enfatiza o estigma que as mulheres negras enfrentam, refutando a ideia de vitimização e destacando que sua intenção não é se colocar como vítima, mas sim evidenciar as dificuldades adicionais enfrentadas por mulheres negras em situações semelhantes.

"E as pessoas acham que é mimimi, que a gente está se vitimizando. Não nasci pra ser vítima (...) A Patrícia está sendo condenada por expor uma situação que ela vivia e que ela fez para alertar muitas mulheres. Aí teve comoção para Ana, mas para Patrícia não", finalizou ela.