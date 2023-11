SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TelevisaUnivision anunciou, nesta segunda-feira (13), a ampliação de seu acordo de exclusividade com o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), no Brasil, pelos próximos cinco anos. A informação foi confirmada por uma nota oficial do conglomerado de mídia em língua espanhola obtida pela Folha de S.Paulo.

O acordo é considerado um dos mais longevos da TV brasileira. Há mais de 40 anos, o SBT e a Televisa são parceiros e devem manter a tradição em relação às novelas. A decisão garante a transmissão exclusiva dos folhetins da Televisa na televisão aberta no Brasil e valida o início de uma colaboração para a distribuição internacional das tramas produzidas pelo SBT.

"Continuaremos aproveitando nosso conteúdo por muitos anos, à medida que levamos o relacionamento com o SBT para o próximo nível", comentou Guillermo Borensztein, vice-presidente sênior de licenciamento e coprodução de conteúdo internacional, sobre a extensão da parceria, que teve "meses de negociação", segundo o comunicado.

Recentemente, o SBT teve êxito com a exibição de novelas da Televisa, como "Amores Verdadeiros" e "Abismo de Paixão", além de reprises já conhecidas como "A Usurpadora".