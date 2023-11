SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indicado a Artista Revelação no Prêmio Multishow 2023, Thiago Pantaleão não levou o caneco para casa (a cantora baiana Melly foi a vencedora), mas engana-se quem pensa que ele ficou abalado com isso. Passou. Panteleão está concentrado agora em seu segundo álbum, "Nova Era", que será lançado nesta quinta (16).

O carioca de 26 anos saiu do anonimato há pouco mais deu ano, com "Fim do Mundo", e, desde então, já se apresentou com Gloria Groove e virou queridinho de Preta Gil, que, com frequência, comenta nas publicações do cantor. Neste novo trabalho, ele diz ter como inspiração o funk melody de MC Marcinho (1977-2023) e sucessos nacionais dos anos 2000.

"Nesse momento da minha carreira, queria apostar nas músicas que ouvia com a minha família, voltar às minhas referências, e que não fossem americanizadas", conta em entrevista à reportagem, nos bastidores da gravação do clipe da música "Malícia", em São Paulo. O nome da canção diz bastante sobre o que ele pretende privilegiar daqui em diante. Assumidamente, sem fazer tipo.

O cantor é conhecido nas redes sociais pelo rebolado, danças com movimentos sensuais e exposição de pele, que mostra também na sua conta do OnlyFans. A persona sensual veio como um ato de liberdade. Se ficou na memória o bullying sofrido na infância por não ser considerado bonito (em bom português, era considerada uma criança feia), hoje ele desfila na passarela da São Paulo Fashion Week.

"Comecei a malhar e trabalhar minha autoestima e a galera na internet começou a dizer que eu era gostoso. Então, com essa minha exibição, veio a autoestima para a música. Foi proposital usar essa ferramenta da beleza no meu trabalho, e sempre vai ser", diz.

Mesmo ganhando mais com publicidade e shows, ele conta que a diversão na plataforma de conteúdo adulto permite uma graninha a mais, além, é claro, do afago no ego.

"Sempre entra um dinheiro muito gostoso, mais de dois dígitos, entre R$ 20 mil e $$ 30 mil. Quero gravar um ensaio só para lá porque foi lá que aprendi a me olhar de outra forma. Se eu já me exibo no Twitter e Instagram, por que não ganhar dinheiro biscoitando em outra plataforma, né?", brinca.