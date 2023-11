SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira o ator Paulo Hesse, famoso por seus papéis nas novelas "O Cravo e a Rosa" e "Paraíso Tropical", aos 81 anos. A informação foi confirmada por amigos do artista e pela página do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBRTV, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o MBRTV, o velório e sepultamento de Hesse vão ocorrer no Cemitério da Paz, no bairro Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), a partir de 9h.