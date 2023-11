ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT vai reviver uma clássica estratégia da emissora, consagrada por Silvio Santos, para a transmissão da série bíblica americana "The Chosen", grande aposta da TV para o próximo mês de dezembro.

Adquirida em agosto, "The Chosen" vai estrear no dia 18 do mês que vem, a partir das 22h15. O Programa do Ratinho, que ocupa atualmente a faixa, continuará na grade normalmente, mas irá ao ar mais tarde.

A ideia do SBT é que "The Chosen" entre no ar assim que acabar a novela das nove da emissora líder. Ou seja, quando subirem os créditos de "Terra e Paixão", a abertura da produção americana começa a ser exibida.

A estratégia começou com o próprio SBT, em 1985, com outra série: a famosa "Pássaros Feridos", que só começava quando a Globo finalizava o capítulo do dia de "Roque Santeiro" (1985), um fenômeno de audiência na ocasião.

Silvio usou a ideia outras diversas vezes. A mais recente foi em 2008, quando reprisou a versão original da novela "Pantanal" (1990), produzida pela extinta Rede Manchete (1983-1999). A chamada de divulgação ficou famosa. "Quando terminar a novela da Globo, 'A Favorita' (2008), troque de canal e veja 'Pantanal'", dizia o locutor.

"The Chosen: Os Escolhidos", que fez muito sucesso na Netflix, é baseado na vida de Jesus Cristo e é narrada pelos olhos daqueles que o conheceram melhor: os seus discípulos ou apóstolos, como são chamados na Bíblia.

Seu pano de fundo é a opressão romana em Israel no Século 1. A série é produzida até hoje com a ajuda de doações de fãs ao redor do mundo. Ela está na terceira temporada e já conta com 28 episódios produzidos. O SBT comprou a primeira leva de episódios, com apenas cinco.

Procurado pelo F5, o SBT confirmou data e horário de estreia de "The Chosen", mas não deu maiores detalhes sobre como ficará a programação por conta de definições que ainda precisam ser feitas.