SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vaquinha criada para pagar as despesas das cirurgias e da recuperação do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, já arrecadou R$ 112 mil. A meta é de R$ 600 mil.

Quem criou a vaquinha online foi a filha do músico, Isabella Aglio. "Fomos pegos de surpresa por uma conta bem alta que, infelizmente, não conseguimos pagar", escreveu ela nas redes sociais. Mingau foi baleado na cabeça em setembro, no município de Paraty, no Rio de Janeiro, onde administra uma pousada. Segundo Aglio, Mingau vem se recuperando pouco a pouco após ficar dois meses na UTI.

A vaquinha foi criada com a intenção de juntar R$ 319 mil para pagar duas cirurgias feitas pelo músico. O dinheiro também será usado para comprar uma cadeira de rodas, que custa R$ 15 mil, além de luvas de reabilitação por R$ 3.000.

O restante do dinheiro será usado para custear uma terceira cirurgia, de colocação de prótese, que deve ocorrer em até seis meses.

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, 56, conhecido como Mingau, passava de carro pelo bairro Ilha das Cobras em Paraty, quando foi baleado na cabeça no dia 3 de setembro. Ele tinha acabado de sacar dinheiro em uma agência bancária na parte turística da cidade.

Inicialmente, o amigo que o acompanhava disse à Polícia Militar que os dois foram ao bairro para comprar drogas. Depois, em depoimento na delegacia, afirmou que foram à região para se alimentar.

O músico foi levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda e depois transferido para São Paulo em uma UTI aérea. Assim que chegou ao hospital, foi submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e tem uma pousada em Trindade, bairro de Paraty.