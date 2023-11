SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atinge São Paulo nesta semana tem feito banhistas lotarem as piscinas do Sesc na capital paulista em busca de se refrescar nas altas temperaturas.

Há dez Sescs espalhados por todas as regiões da cidade que oferecem piscina atualmente. No Centro, contam com o equipamento os Sescs 24 de Maio, Bom Retiro e Consolação. Na zona norte, oferecem o serviço o Santana. Na zona sul, as unidades do Ipiranga, Santo Amaro e Interlagos. Na zona leste, Itaquera e Belenzinho e na oeste, o Pompeia.

O acesso é gratuito, mas é restrito aos portadores da credencial plena com exame dermatológico em dia. Têm direito aqueles com vínculo empregatício em empresas do comércio, serviços ou turismo.

Para evitar filas, a dica é realizar o exame obrigatório com antecedência. É possível fazê-lo nas próprias unidades todos os dias da semana, inclusive feriados. É necessário pagar uma taxa de R$ 10 e o atendimento é feito por ordem de chegada. O documento é válido por seis meses.

Há vestiários com armários disponíveis para guardar pertences. Leve um cadeado e saia de casa vestindo trajes de banho sob a roupa para economizar tempo nesses locais. É proibido entrar nas piscinas com utensílios de vidro, como garrafas e tigelas, comida, itens esportivos como bolas e caixinhas de som.

Cada espaço tem capacidade máxima de atendimento por dia. Algumas piscinas da rede, como a do Belenzinho, do Itaquera e do 24 de Maio, todas ao ar livre, são mais disputadas. Para evitar multidões e conseguir curtir a água, a dica é chegar cedo e evitar os horários de pico, como do meio-dia às 14h. Considere também optar por outra unidade.

Na Grande São Paulo, possuem piscina os Sescs Guarulhos, Santo André e Mogi das Cruzes. Confira todos os endereços e horários de funcionamento no site do Sesc.

