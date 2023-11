SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie Eilish conseguiu nesta quarta-feira uma ordem de restrição contra um homem que a vinha assediando e ameaçando seus familiares.

A medida, concedida também à sua família e a uma amiga da cantora, foi emitida contra Shawn Christopher McIntyre, que desde setembro enviava mensagens ameaçadoras a Eilish. Segundo o site americano TMZ, essas tentativas de contato incluíam confissões amorosas perturbadoras para a artista e ameaças físicas a seu irmão, o produtor Finneas O'Connell.

McIntyre agora está proibido pela lei de estar a menos de 90 metros de distância de Eilish, de sua família e da amiga, chamada Zoe Donahoe. O homem também não pode tentar contato com a cantora e os outros nomes através das redes sociais.

O processo submetido pela artista ainda diz que o homem seguiu Eilish nas imediações de sua casa e a de seus pais. "Se ele não for restringido, ele continuará esse padrão de assédio contra todos nós, agir com suas ameaças e até chegar a extremos para materializar as suas fantasias", escreve o documento, que rendeu a concessão da medida na corte.