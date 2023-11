SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Souza, Márcia Fu e Sander Mecca estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três participantes será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (16). Jaquelline Grohalski venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Sander Mecca foram indicados na votação desta terça-feira (14) e se enfrentaram no desafio do dia. Márcia já estava na roça por ter sido indicada em uma dinâmica especial do Poder da Chama.

Na prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (15), o trio precisou de habilidade, muita memória e um pouco de sorte. Eles precisavam ver imagens em um telão e, ao acertarem o par correspondente em outra tabela, tinham o direito de acionar uma alavanca da mesa do adversário. Ao acertarem a chave, o peão perdia uma vida. Quem ficasse com ponto positivo, no final da disputa, era declarado o vencedor.

Sander foi o primeiro eliminado da prova e, na segunda etapa, Lucas e Jaquelline voltaram a se enfrentar. Os dois jogadores chegaram a empatar perto do final. Após várias rodadas, a influencer levou a melhor e venceu a prova.

A fazendeira da semana terá o direito de mandar um peão diretamente para a roça na formação da próxima berlinda. A votação oficial da roça é realizada pelo site R7, e pede que o espectador escolha quem ele deseja que siga no reality.