SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bob Iger, o diretor executivo da Walt Disney Company, anunciou que o estúdio está trabalhando em um filme da franquia "Frozen" além de "Frozen 3".

"'Frozen 3' está em andamento, e pode haver um 'Frozen 4' também em desenvolvimento", disse Iger na quinta-feira, no programa "Good Morning America".

"Mas não tenho muito a dizer sobre esses filmes no momento. Jenn Lee, que criou o 'Frozen' original e 'Frozen 2', está trabalhando arduamente com sua equipe não em uma, mas na verdade em duas histórias."

A compositora Kristen Anderson-Lopez, que fez as músicas da franquia junto a Robert Lopez, afirmou em suas redes que os dois participarão das novas produções.

"Frozen 3" foi divulgado por Bob Iger em uma reunião com investidores no começo do ano, quando também anunciou continuações de "Zootopia" e "Toy Story", além da demissão de 7.000 funcionários. Filmes das três franquias ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão e estão entre as maiores bilheterias da história do estúdio.