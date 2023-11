SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anahí, integrante do grupo RBD, publicou em suas redes sociais que está doente e com febre de 38,6ºC. A banda deverá fazer seu terceiro show em São Paulo nesta quinta-feira, após dois shows apoteóticos no estádio do Morumbi, no último final de semana.

A apresentação de hoje será no Allianz Parque. "Meus ossos estão doendo", escreveu Anahí no Instagram. "Acho que não é covid porque tive recentemente pela quinta vez."

A cantora disse também que os médicos ainda não sabem qual o seu diagnóstico, mas que os exames necessários estão sendo realizados.

A notícia veio após a de que Dulce Maria, outra integrante do grupo, também está doente. Mas ambas afirmaram que o show acontecerá.

"Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem", escreveu Anahí.