SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (16), a influenciadora Kéfera Buchmann utilizou suas redes sociais para rebater críticas de internautas que a acusaram de incentivar compulsão alimentar após compartilhar uma receita com seus seguidores.

Em um vídeo, Kéfera aborda a questão de satisfazer o desejo por doces sem comprometer a dieta, sugerindo o uso de gelatina zero em pó. "Pega a dica. Gelatina zero em pó. Faz aí. Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia igual a mim para compulsão alimentar não atacar? Para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar para ser seguido? Nada de ficar maluca aqui, hein. Zero caloria, superdoce, enche a barriga. Se tu falar 'credo que nojo', bota a gelatina no pepino para ver, fica bonzão. Pode julgar", afirmou.

Em resposta às controvérsias, Kéfera publicou novos posts se defendendo das críticas recebidas. Em um deles, ela expressa sua surpresa pela proporção que a situação tomou. "Não estava com nenhuma saudade disso, pegam um trecho do que eu falo e vira um bafafá."

A influenciadora relembrou seu histórico de incentivo à busca por acompanhamento profissional e esclareceu o contexto da publicação controversa: "Quem ficou engatilhado com a história de pepino e gelatina porque achou isso um incentivo... Não sei nem como explicar, não é incentivando a compulsão, é incentivando a não comer doce. Ainda falo: não façam dietas extremas e tenham acompanhamento de profissional".

Kéfera ressaltou que compartilha suas escolhas pessoais, como o gosto por pepino com gelatina, mas nunca ofereceu orientações específicas sobre dieta ou treino, apenas mostrando seu próprio estilo de vida.