SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 50 Best, considerado o Oscar da gastronomia, anunciou a lista com os melhores restaurantes da América Latina ranqueados entre a 51ª e a 100ª posições nesta quinta-feira (16).

A classificação é uma versão estendida da lista Latin America?s 50 Best Restaurants 2023 -premiação que acontecerá dia 28 deste mês, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, o ranking foi encabeçado por restaurantes peruanos, mas a presença de brasileiros têm aumentado.

São Paulo e Santiago lideram com seis restaurantes cada, seguidos por Bogotá e Buenos Aires, com quatro restaurantes cada. A seguir, confira os melhores restaurantes entre posições 51º e 100º na América Latina.

51 - Fonda Lo Que Hay (Cidade do Panamá)

52 - Diacá (Cidade da Guatemala)

53 - Animalón (Valle de Guadalupe)

54 - Lunario (Ensenada)

55 - Máximo Bistrot (Cidade do México)

**56 - Charco (São Paulo)**

**57 - Fame Osteria (São Paulo)**

58 - Huniik (Mérida)

59 - El Xolo San (Salvador)

60 - Aramburu (Buenos Aires)

61 - Cara de Vaca (Monterrey)

62 - Ancestral (La Paz)

**63 - Mocotó (São Paulo)**

**64 - Kotori (São Paulo)**

**65 - D.O.M. (São Paulo)**

66 - Lo de Tere (Punta del Este)

67 - La Calma by Fredes (Santiago)

68 - Olam (Santiago)

69 - Quitu (Quito)

70 - Pulpería Santa Elvira (Santiago)

71 - Manzanar (Montevidéu)

72 - Elena (Buenos Aires)

73 - Isolina Barranco (Lima)

74 - Mesa Franca (Bogotá)

75 - Astrid y Gastón (Lima)

76 - Origem (Salvador)

77 - Manuel (Barranquilla)

78 - Café Misterio (Montevidéu)

79 - Demencia (Santiago)

80 - Salvo Patria (Bogotá)

81 - Nicos (Cidade do México)

82 - El Papagayo (Córdoba)

83 - El Baqueano (Salta)

84 - Phayawi (La Paz)

85 - Levadura de Olla (Oaxaca)

86 - Intimo (Cidade do Panamaá)

87 - Yum Cha (Santiago)

88 - Cordero (Caracas)

89 - Sambombi Bistró Local (Medellín)

90 - Marismo (José Ignacio)

91 - Ambrosía (Santiago)

92 - Anchoita (Buenos Aires)

93 - Koli (Monterrey)

94 - Trescha (Buenos Aires)

**95 - Ristorante Hotel Cipriani (Rio de Janeiro)**

**96 - Ocyá (Rio de Janeiro)**

**97 - Kan Suke (São Paulo)**

98 - Harry Sasson (Bogotá)

99 - Oda (Bogotá)

100 - Mikka (Guayaquil)