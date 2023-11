SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos filmes dirigidos por negros no Brasil foi produzida nas décadas de 2010 e 2020, segundo um levantamento conduzido pela Cinemateca Negra. De acordo com o estudo, 83% dos 1.086 longas-metragens identificados e feitos por pessoas pretas entre 1949 e 2022 são do período.

Ainda segundo a pesquisa, apenas seis filmes nos anos 1960 foram dirigidos por pessoas negras. Entre as décadas de 1970 e 1990, o número cresce para 19 produções com duração maior que quatro minutos a cada dez anos.

A pesquisa realizada pela Nicho 34 com patrocínio da Open Society Foundations afirma ainda que a explosão de produções comandadas por negros acontece a partir dos anos 2000, quando são identificados 117 filmes.

Nos anos 2010 chega-se a um recorde de 586 filmes, e entre 2020 e 2022 há, por enquanto, 337 obras, como "Marte Um" e "Medida Provisória", sucessos recentes de crítica e público dirigidos por Gabriel Martins e Lázaro Ramos, respectivamente.

Um dos pesquisadores envolvidos no estudo, Heitor Augusto diz que os dados mostram como o racismo impacta obras feitas por negros no audiovisual. O percentual de longas dirigidos por negros na produção geral nacional sublinha a questão: nos anos 2010 e 2020, apenas 10% dos filmes brasileiros lançados tem uma pessoa negra no comando.

O estudo completo será publicado em 2024, mas teve parte de suas descobertas divulgadas nesta sexta, dia 17, durante o festival negro de cinema Nicho Novembro.