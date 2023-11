SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Última chamada para os fãs da Taylor Swift: quem não garantiu os ingressos disputados para a "The Eras Tour" ainda pode realizar a compra para uma das datas em São Paulo, nos camarotes do Allianz Parque. As entradas para os demais setores, como pista premium, pista, cadeiras inferiores e superiores com vistas totais ou parciais, estão esgotadas. A cantora e compositora se apresenta no estádio nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

O camarote Backstage Mirante tem entrada direta pelo estacionamento, no edifício garagem, além de oferecer acesso à pista premium por um corredor interno do estádio, já que a localização da estrutura se dá atrás do palco. O valor também inclui open bar e open food, drinque de boas-vindas e after party de 2 horas após o encerramento dos shows.

A estrutura irá comportar 300 pessoas, e os preços variam de acordo com os lotes. Para sexta-feira (24) e domingo (26), os ingressos disponíveis custam a partir de R$ 5.670. Já para sábado (25), os valores começam em R$ 6.370. O pagamento pode ser realizado pelo PIX ou cartões de crédito, com parcelamento em até 2 vezes sem juros.

Os pacotes não são transferíveis após a compra no site do Backstage Mirante e a retirada deve ser realizada no dia do evento, na recepção do camarote, com a apresentação do QR Code. No evento, a entrada de menores de 10 anos não é permitida.

A popstar americana já chegou ao Brasil e também se apresenta nos dias 17, 18 e 19 deste mês, no Engenhão, no Rio de Janeiro. As canções escolhidas para o setlist da turnê internacional de Taylor Swift fazem parte de sua discografia, que conta com os álbuns: "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "folklore" (2020), "evermore" (2020) e "Midnights" (2022), além de versões já regravadas.

THE ERAS TOUR: BACKSTAGE MIRANTE

Quando Sex. (24) a dom. (26); portões abrem às 16h; show de abertura previsto para às 19h30

Onde Allianz Parque - r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste

Telefone 11 97840-6960

Preço A partir de R$ 5670

Link: https://backstagemirante.com/