ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma das camisas mais lendárias do futebol brasileiro teve seu paradeiro revelado: a blusa usada por Romário na final da Copa João Havelange 2000, vencido pelo Vasco, e que tinha a logomarca do SBT estampada. Ela está com Silvio Santos, apresentador e dono da emissora.

A revelação foi feita durante o documentário A Mão de Eurico, que estreou nesta semana no Globoplay e que conta a história da vida de Eurico Miranda, histórico dirigente de futebol do Vasco. No quarto episódio, a celeuma que gerou todo o problema é contada.

O SBT não pagou para estar na camisa do Vasco no confronto do time cruzmaltino contra o São Caetano, em 17 de dezembro de 2001. A emissora, na verdade, não fazia ideia do que estava acontecendo. A ideia foi de Eurico Miranda para "sacanear a Globo".

Eurico estava com raiva da emissora por conta da cobertura da queda do alambrado em São Januário, em 30 de dezembro de 2000, data inicial do segundo jogo do torneio equivalente ao Campeonato Brasileiro naquele ano.

Eurico foi mostrado como uma pessoa fria e sem coração, que não se preocupou com os feridos do acidente. "Como a gente pode ferrar a Globo?", teria dito Miranda para correligionários.

Alguns deles deram a ideia de colocar o SBT na marca de patrocinador no lugar da empresa de itens domésticos Ace, cujo contrato foi finalizado dias antes da partida.

Sem a consulta ao SBT, Eurico Miranda colocou a logomarca do SBT de surpresa. Ou nem tanto. "Alguns executivos da Globo souberam poucas horas antes do jogo", revelou Renato Ribeiro, atual diretor de esportes da Globo. O jogo terminou em 3 a 1 e o Vasco venceu seu último Brasileirão até agora.

Fernando Pelégio, ex-diretor do SBT e que estava na emissora em 2000, revelou que um diretor conseguiu ir ao Rio de Janeiro, falou com pessoas ligadas ao Vasco, e conseguiu pegar a camisa que Romário usou naquele jogo.

"A camisa foi tomada e ficou com diretores do SBT. Depois de algum tempo, ela foi entregue para frente. Hoje, essa camisa está com Silvio Santos", disse Pelégio. Ao ser informado do paradeiro da camisa, Romário ficou feliz: "Então está bem guardada".