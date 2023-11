SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 60 anos de Xuxa Meneghel também serão celebrados pela CCXP, tradicional evento de cultura pop. Em anúncio nesta sexta-feira (17), o evento anunciou que a apresentadora será a homenageada da 10ª edição e terá um painel exclusivo que abre a programação do Palco Thunder, no dia 30 de novembro.

"Ela é um dos maiores ícones pop da história e é precursora de uma revolução geracional. Todo mundo carrega um pouco da Xuxa em suas memórias e não poderíamos deixar passar os 60 anos de uma artista tão influente sem celebrar de alguma forma", afirma Para Roberto Fabri, VP de conteúdo e marca da CCXP, apostando que será um dos paineis mais disputados do evento.

Xuxa se junta a outros grandes nomes confirmados para o festival, como Zack Snyder, Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Anthony Daniels, Lana Parrilla e Mark Williams.

O trabalho mais recente de Xuxa para as telonas foi lançado este ano, o longa "Uma fada veio me visitar", que conta com roteiro de Thalita Rebouças e traz Camila Loures, Ana Lima e Zezeh Barbosa no elenco.

A CCXP acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo.