SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rubens Sabino da Silva, conhecido por ter vivido Neguinho no filme "Cidade de Deus", foi detido na tarde de quinta-feira (16) em Volta Redonda (RJ). A ocorrência da Polícia Militar consta que pedestres alertaram sobre uma suposta ameaça de morte proferida por Silva contra uma pessoa nas proximidades de um shopping. As informações são do G1.

Os agentes prontamente abordaram Rubens, que ainda se encontrava no local. Segundo a PM, durante a abordagem, foi percebido que o ator poderia estar portando uma arma branca, levando os policiais a ordenarem que ele não se movesse para realizar a revista pessoal. Nesse momento, o acusado se exaltou, acusando a guarnição de racismo e tentando deixar o local. A guarnição considerou necessário imobilizá-lo para realizar a revista pessoal. Após a revista, não foram encontrados itens ilícitos, mas o ator permaneceu exaltado.

Ao G1, o delegado Vinicius de Mello Coutinho esclareceu que o homem ameaçou um ambulante alegando possuir uma faca. Durante a abordagem, o ator desacatou os agentes e resistiu à atuação policial. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, ouvidos, e, após a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, foram liberados.

Anteriormente, Silva já tinha sido alvo do noticiário por outras ocorrências. Em 2015, ele foi encontrado na cracolândia, em São Paulo, vítima de dependência química. Em 2010, ele foi autuado por ter roubado a bolsa de uma mulher na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.