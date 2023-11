SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com programação ao redor da cidade desde segunda-feira (13), a Virada da Consciência realiza neste fim de semana o 1º Baile da Consciência, uma parceria entre a Universidade Zumbi dos Palmares, idealizadora da Virada, e o grupo Musicaliando Dançante Especial, que realiza shows e festas dançantes.

No repertório, o grupo apresentará clássicos do samba-rock e da música black, emulando os bailes clássicos das décadas de 1970, 1980 e 1990, como o Chic Show, o Asa Branca e o Sintonia.

Ao longo de duas décadas, as festas foram um marco na programação da comunidade negra paulistana e se tornaram essenciais também para o lançamento de canções que se tornaram clássicos da música popular, como "16 Toneladas", de Noriel Vilela e "Demônio Colorido", de Sandra de Sá. Ambas devem constar na setlist da festa.

O evento acontece no sábado (18) às 22h no Clube Esperia, em Santana, região norte da cidade, com ingressos a R$ 50 disponíveis no site clubedoingresso.com.

No mesmo dia, porém às 13h, acontece na Fábrica do Samba, na Barra Funda, região oeste, a primeira Feijoada da Consciência. Será um almoço que traz cumbucas de feijão, carnes, farofa e legumes servidos separadamente em sistema de bufê cobrado por pessoa.

O evento contará ainda com um show de samba comandado pelo projeto de samba Cabeça Branca e pelo DJ Estevão. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados na União das Escolas de Samba Paulistanas ou na LigaSP, ambas na zona norte. Bebidas são cobradas à parte.

1ª Feijoada da Consciência

Quando 18 de novembro, a partir das 13h

Onde Fábrica do Samba - av. Dr. Abraão Ribeiro, 505 - Bom Retiro

Preço R$ 30

1º Baile da Virada da Coinsciência

Quando 18 de novembro, a partir das 22h

Onde Clube Esperia - av. Santos Dumont, 1313, Santana, zona norte

Preço R$ 50

Classificação 16 anos