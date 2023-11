SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre sábado (18) e terça-feira (21), o Memorial da América Latina recebe uma programação de shows gratuitos com nomes como Vanessa da Mata, Baco Exu do Blues, Liniker, Mumuzinho, MC Don Juan, os grupos Fat Family, Pagode da 27 e Bom Gosto, além do DJ Black Mad.

As apresentações fazem parte da programação da 3ª Expo Internacional do Dia da Consciência Negra, que recebe também uma batalha de slam, um desfile de roupas de estilistas pretos e a apresentação da peça infanto-juvenil "O Black Power de Akin".

O destaque fica também para três sessões de "Mussum - O Filmis", produção vencedora de seis Kikitos no Festival de Cinema de Gramado e protagonizada por Ailton Graça, embaixador da Expo.

Mesas de debate discutindo, entre outros temas, os 20 anos da lei 10.639, de 2003, que estabelece a inclusão e a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo oficial da rede escolar de ensino, completam a programação.

As palestras acontecem no Auditório do Parlatino, que abriga o Museu da Inclusão, enquanto os shows são realizados na área externa. Já a exibição de "Mussum" acontece na Biblioteca Victor Civita, próximo ao palco principal. Confira a programação completa no site oficial, farolantirracista.sp.gov.br, onde também é possível realizar a inscrição para acompanhar o evento. Os ingressos são gratuitos.

3ª Expo Internacional do Dia da Consciência Negra

Quando 18/ 11 a 21/11 (sáb. a ter. das 10h às 22h)

Onde Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, região oeste

Preço Grátis - mediante cadastro no site

Link: https://farolantirracista.sp.gov.br/