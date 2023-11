CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A cantora mexicana Anahí, do grupo RBD, informou em publicação no Instagram na madrugada deste sábado (18), que tem uma grave infecção renal.

Mais cedo, ela deixou o palco após cerca de uma hora de show do grupo, que se apresentou na noite desta sexta-feira (17), no Alianz Parque. Um novo show do grupo está previsto para hoje no mesmo local.

Na publicação, Anahí lamenta o fato de ter deixado a apresentação.

"Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um concerto devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedaços porque é realmente o que eu menos desejaria", diz.

"Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma grave infecção renal, muita inflamação e dor", complementa o texto no perfil da cantora.

Horas antes da apresentação, a artista já havia dado indícios de que poderia desfalcar o grupo.

"Brasil, não tenho palavras para agradecer seu carinho. Tem sido um dia de muita dor, porém aqui vou mais uma vez com todo meu coração. Perdão se não posso dar o show que vocês merecem", publicou Anahí em sua conta no X ? antigo Twitter.

Já durante a apresentação, Anahí anunciou que precisava ir ao hospital, ainda que contra sua vontade.

"Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês", disse ela, chorando, durante a música "Sálvame". O número da faixa era originalmente dela sozinha, mas Anahí contou com a ajuda de seus quatro colegas da banda.

Na publicação feita durante a madrugada no perfil do Instagram, a cantora complementou: "Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante, que é a saúde. Obrigada pelo carinho Brasil e te peço desculpas por ter que sair, faltando quatro músicas para terminar o show".

O RBD iniciou a turnê "Soy Rebelde" no Brasil na semana passada com apresentação no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre a manutenção da apresentação neste sábado.

O perfil da cantora também não informou em qual hospital ela está internada.