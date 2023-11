ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou em nota neste sábado (18) que fará uma perícia no corpo de Ana Benevides, 23, estudante de psicologia que morreu na última sexta (17) durante um show da cantora Taylor Swift, para saber as causas da morte.

O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para as diligências. A investigação do caso ficará a cargo da 24ª DP, de Piedade, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

"Após tomar conhecimento das circunstâncias do fato, a Polícia Civil determinou que o hospital encaminhasse o corpo para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no Centro do Rio, para realização de exames de perícia, visando ao esclarecimento das causas da morte", diz a nota.

"O caso ficará a cargo da 24ª DP (Piedade), que fará diligências para elucidar o ocorrido", conclui o comunicado da autoridade policial.

Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.

Ana Benevides começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela morreu.

A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.

"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.