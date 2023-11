SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West lançou uma nova música nesta sexta-feira (17), marcando a primeira ocasião em que o artista divulga um novo trabalho após a série de comentários antissemitas feitos no ano passado.

A faixa, batizada "Vultures", foi inaugurada em uma rádio de Chicago, nos Estados Unidos e tem participação dos rappers Ty Dolla Sign e Lil Durk. A canção também faz referência ao caso de antissemitismo protagonizado por West.

Na letra, o rapper canta: "Como poderia eu ser um antissemita? Eu acabei de transar com esta judia". Ele ainda cita o seu antigo agente, Scooter Braun, dizendo que acabou de ferrar com a "vadia do Scooter".

Por fim, a letra traz uma referência ao massacre em Columbine, um tiroteio em massa ocorrido em 1999 nos Estados Unidos que matou 12 alunos e um professor de uma escola no estado do Colorado.

Os comentários preconceituosos de Kanye West aconteceram durante a participação do cantor no podcast "Infowars", de Alex Jones, em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele elogiou Hitler e fez algumas piadas racistas contra judeus, envolvendo até o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O caso despertou uma onda de repúdio ao rapper, que acabou suspenso do Instagram e perdendo contratos com marcas como a Adidas. Em outubro, West declarou ter perdido US$ 2 bilhões em um dia.